Nelle fredde acque per salutare il nuovo anno: FOTO E VIDEO

Un gruppo di audaci tuffatori invernali anche questa volta ha dato il benvenuto al nuovo anno sfidando il mare per l’ormai tradizionale bagno fuori stagione di Capodanno. Sulla spiaggia del lungomare nord di Termoli il nutrito gruppo di ‘temerari’ ha rinnovato quello che è ormai diventato un vero e proprio rito. Una prassi sempre più diffusa nei comuni costieri d’Italia e che sembra continuare a far proseliti anche da noi, un appuntamento unico per chi vuole cominciare in modo diverso il nuovo anno con i migliori propositi! Uomini, donne, giovani, meno giovani, provenienti non solo da Termoli, ma anche dal resto della regione, tutti rigorosamente in costume e pronti a stupire per pochi minuti. “Ci buttiamo e basta” spiega uno dei partecipanti con il sorriso sulle labbra. E forse il segreto di tanto coraggio è proprio questo, la semplice idea di voler “lasciare a largo” i problemi e le difficoltà del vecchio anno nell’auspicio che il 2018 porti con se solo buone notizie.

