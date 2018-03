Nebbia fitta e asfalto scivoloso, scontro tra auto lungo la SS87

SANT’ELIA A PIANISI – Si è verificato poco fa lungo la strada statale 87, al km 168, in agro di Sant’Elia a Pianisi, un incidente che ha visto coinvolte due auto di grossa cilindrata. Ingenti i danni riportati dalle vetture a seguito dell’impatto, contrariamente ai conducenti che sembra non abbiano avuto conseguenze. Le cause all’origine del sinistro sono ora al vaglio delle forse dell’ordine accorse sul posto. Forse, l’asfatlo bagnato e la scarsa visibilità dovuta alla fitta nebbia scesa in queste ore hanno portato allo scontro. Tempestivo l’arrivo dei sanitari del 118.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp