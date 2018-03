Se n’è andato il Mago del riciclo Antonio Della Porta

Agli inizi degli anni ’90 era un imprenditore di successo, Antonio Della Porta, 68 anni nato a San Giacomo degli Schiavoni ma vissuto a Termoli per tantissimi anni. Purtroppo le cose presero il verso sbagliato portando al fallimento il Mes, fiorente attività di rivendita di materiale edile di cui era proprietario e a cui ha dedicato una vita. Vita che è stata spezzata mercoledì scorso, 21 marzo, al Cardarelli di Campobasso a causa di una polmonite.

Se n’è andato Antonio Della Porta, il Maestro del riciclo, come lo chiamavano nel capoluogo. Dall’inizio del 2000 infatti, viveva in una baracca di lamiere alle porte della città, quelle verso Termoli. Antonio tirava fuori da qualsiasi tipo di scarto un oggetto nuovo e bello e tirava a campare alla meno peggio, poverissimo e senza tutto ciò che nel 2018 chiunque possiede. Solo quella baracca fredda d’inverno e torrida d’estate che gli consentiva di avere un tetto. Una polmonite ha aggravato il suo già precario stato di salute portandolo via definitivamente. Ieri i funerali nella sua San Giacomo.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp