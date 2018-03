Navicella spaziale si disintegrerà, frammenti anche in Molise

La stazione spaziale cinese “Tiangong-1” era pronta per rientrare nell’atmosfera ma qualcosa sembra essere andato storto. La navicella fu lanciata nel 2011 e dopo aver ospitato alcune missioni e operazioni di monitoraggio, nel 2016 cessa la sua attività, sostituita da una seconda stazione. Da quel momento la sonda, lunga circa 10 metri e dal peso di 8 tonnellate, ha iniziato una lenta e progressiva discesa sulla Terra che si concluderà in una finestra temporale che si apre il 28 marzo e si chiude il 4 aprile 2018. Un rientro che sarebbe dovuto avvenire in modo controllato nell’Oceano Pacifico, ma così non è stato. In particolare, gli eventuali frammenti della Tiangong 1 che resisteranno all’attrito con l’atmosfera coinvolgerebbero anche l’Italia e la parte interessata è quella centro-meridionale che parte più o meno dall’Emilia Romagna fino a sud e quindi anche il Molise .

L’Italia è coinvolta nel monitoraggio attraverso l’Agenzia spaziale italiana (Asi). Il compito di Asi è tenere sotto controllo attraverso radar e telescopi il decadimento della stazione e per far questo ha coinvolto il proprio Centro di Geodesia Spaziale di Matera.

Intanto, la Protezione Civile ha organizzato un tavolo tecnico al quale saranno presenti l’Asi (Agenzia Spaziale Italiana), il Ministero della Difesa, dell’Interno,degli Esteri, il Consigliere Militare della presidenza del consiglio, Enac, Enav e Ispra. Mentre sul sito è stato predisposto un dossier dove si chiarisce che a causa della complessità dell’interazione fra la stazione spaziale e l’atmosfera terrestre una traiettoria più precisa si potrebbe avere solo a distanza di circa 36 ore prima della caduta. Di certo i frammenti non saranno in grado di provocare danni ingenti o crolli di edifici, ma rappresentano comunque un pericolo per le zone interessate.

“Ricordiamo – fanno sapere dalla Protezione Civile – che eventi di questo tipo e casi reali di impatto sulla Terra, e in particolare sulla terraferma, sono assai rari. Pertanto non esistono comportamenti di autotutela codificati in ambito internazionale da adottare a fronte di questa tipologia di eventi”.

Tuttavia, sulla base delle informazioni attualmente rese disponibili dalla comunità scientifica, è possibile fornire, pur nell’incertezza connessa alla molteplicità delle variabili, alcune indicazioni utili alla popolazione affinché adotti responsabilmente comportamenti di autoprotezione qualora si trovi nei territori potenzialmente esposti all’impatto:

• è poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici, che pertanto sono da considerarsi più sicuri rispetto ai luoghi aperti. Si consiglia, comunque, di stare lontani dalle finestre e porte vetrate;

• i frammenti impattando sui tetti degli edifici potrebbero causare danni, perforando i tetti stessi e i solai sottostanti, così determinando anche pericolo per le persone: pertanto, non disponendo di informazioni precise sulla vulnerabilità delle singole strutture, si può affermare che sono più sicuri i piani più bassi degli edifici;

• all’interno degli edifici i posti strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso dell’eventuale impatto sono, per gli edifici in muratura, sotto le volte dei piani inferiori e nei vani delle porte inserite nei muri portanti (quelli più spessi), per gli edifici in cemento armato, in vicinanza delle colonne e, comunque, in vicinanza delle pareti;

• è poco probabile che i frammenti più piccoli siano visibili da terra prima dell’impatto;

• alcuni frammenti di grandi dimensioni potrebbero sopravvivere all’impatto e contenere idrazina. Si consiglia, in linea generale, che chiunque avvistasse un frammento, senza toccarlo e mantenendosi a un distanza di almeno 20 metri, dovrà segnalarlo immediatamente alle autorità competenti.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp