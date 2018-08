Nave ‘Diciotti’, l’avvocato Di Pardo presenta ricorso al Tar per chiedere lo sbarco dei migranti

L’avvocato molisano Salvatore Di Pardo, per conto di una Ong, ha presentato un ricorso urgente al Tar di Catania, per chiedere lo sbarco dei migranti soccorsi e salvati dalla Guardia costiera in acque maltesi. Sono 150 gli extracomunitari ancora a bordo della nave, in buona parte eritrei, dopo che tre giorni fa sono scesi a terra 27 minori non accompagnati. Secondo Di Pardo la decisione presa dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, di non consentire sarebbe illegittima, perché i migranti sarebbero già in territorio nazionale e al momento non si conoscono gli atti formali che impedirebbero lo sbarco dei migranti. Secondo Di Pardo non si rintraccerebbero neanche le competenze delle decisioni, al di là della indagine penale, contro ignoti.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp