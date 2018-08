Nave Diciotti, i pentastellati molisani si smarcano da Salvini

Mentre sulla triste vicenda della nave “Diciotti” ancorata al porto di Catania, il vicepremier Salvini minaccia le dimissioni a fronte di un sempre più probabile intervento del premier Conte e, soprattutto del presidente della Repubblica Mattarella, si distinguono in Molise posizioni divergenti da parte di esponenti istituzionali del Movimento Cinque Stelle. E’ stato il parlamentare Antonio Federico, per primo, a pubblicare un post su Facebook sulla questione. “I 177 migranti sulla nave Diciotti devono poter sbarcare – ha scritto Federico – la loro ricollocazione nei paesi dell’Unione Europea può essere effettuata anche dopo. Adesso è il tempo di riconoscere i diritti sanciti dalla nostra Carta Costituzionale e dalla stessa Carta Europea dei Diritti Umani. Del resto questo è quanto scritto anche all’interno del “Contratto di Governo”, per la cui esclusiva realizzazione si è formata questa maggioranza”.

Subito dopo è stato il consigliere comunale, candidato a Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina ad esprimere parole di condanna nei confronti dell’alleato di governo. Anche l’esponente pentastellato del capoluogo regionale ha espresso un parere sui social che ha dato vita ad una lunga discussione sulla propria bacheca. Gravina, infatti, non ha nascosto l’apprezzamento per l’ex ministro del Pd Marco Minniti per la gestione degli sbarchi, parlando di “un condominio che non ho mai apprezzato”, in riferimento al governo giallo verde del premier Conte. Posizioni che, in via personale, vengono espresse dai rappresentanti a cinque stelle sulle quali sembra essersi aperto un dibattito interno al movimento.