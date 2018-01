Nasce “Insieme”: Partito Socialista, Verdi e prodiani di Area Civica a sostegno del Pd

CAMPOBASSO. La tradizione laico socialista e la cultura ambientalista si incontrano con l’anima ulivista legata a Romano Prodi per la prossima sfida elettorale in programma il 4 marzo. Oggi a Campobasso la presentazione del simbolo di “Insieme – Italia Europa” che concorrerà in coalizione con il Partito Democratico, con molta probabilità anche per le elezioni regionali, con l’aggiunta di una quarta formazione che dovrebbe aggiungersi a breve. Tra gli altri presente il medico di base e vicesindaco di Vinchiatura, Ermesto La Vecchia che sarà candidato al Senato per il proporzionale.

“Una formazione che si rifà all’esperienza dell’Ulivo con Romano che per ben due volte ha battuto Silvio Berlusconi – ha detto il segretario regionale del Psi Marcello Maniscalco – che vede uniti il Partito Socialista, i Verdi e Area Civica, la formazione che vede come riferimento nazionale alcuni sindaci di grandi città e che nel Molise registra la presenza del professor Sebastiano Martelli che dovrebbe sciogliere le riserve per una sua candidatura alla Camera a breve. Siamo convinti che il centrosinistra è il Partito Democratico e senza Partito Democratico non c’è centrosinistra, ma siamo convinti che sia un orizzonte molto più largo e noi ci candidiamo a rappresentare quell’area con i nostri rappresentanti sul proporzionale.” Maniscalco ha ribadito l’alleanza storica con i Verdi che già in passato ha dato risultati. Per Insieme è “importante sconfiggere le destre ed i movimenti populisti che agitano la scena politica e che porterebbero all’ulteriore lacerazione del nostro Paese. Importante – ha sottolineato Maniscalco – ricercare l’unità a tutti i costi del centrosinistra.”

