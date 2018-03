Nasce il movimento ‘Civici per l’Italia’ a sostegno del candidato Michele Marone

‘Civici per l’Italia’ è il nuovo movimento che si affaccia sul panorama politico molisano in vista delle elezioni regionali del 22 aprile prossimo a sostegno del candidato presidente di Energie per l’Italia, Michele Marone.

Il neonato gruppo, in una nota, illustra i motivi sui quali si fonda la costituente formazione politica.

“Dopo le elezioni politiche va ritrovata una linea politica all’interno del civismo, costituita dal dialogo e il confronto, sviluppando idee e risorse per il rilancio di una regione quale il Molise – spiegano i due fondatori Giovanni Centrella e Sergio Protopapa – Noi crediamo che la figura di Michele Marone sia adeguata per dare slancio ai settori agricoli e artigianali della piccola e media impresa, lavorando su temi fondamentali come la valorizzazione delle risorse interne. Tutto questo mettendo al centro i cittadini, troppo spesso esclusi dai programmi elettorali, chiamati a dare man forte solamente al momento di recarsi alle urne. La regione Molise è ricca di storia e tradizioni – concludono gli esponenti del movimento – ma sente il bisogno di un cambiamento vero che avrebbe opportunità diverse se si scegliessero i movimenti civici, il futuro della nostra nazione. Alla luce dell’attuale situazione politica, infatti, ci proponiamo come un’alternativa valida a sostegno di Michele Marone”.

