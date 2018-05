Nasce a Petacciato il centro per autistici “il granello di sabbia”

PETACCIATO. Si sente parlare sempre più spesso di disturbi comportamentali e spettro autistico nei bambini. Sono tanti i genitori che si trovano a dover affrontare problematiche differenti con mezzi limitati se non del tutto assenti. Ed è proprio con questa filosofia che a Petacciato nasce il centro ‘Il granello di sabbia’. il Comune e la cooperativa sociale ‘Ricerca e Progetto’ hanno messo insieme le forze ed hanno realizzato un centro, con tecnica “Aba”, analisi applicata del comportamento, per cercare di aiutare i genitori con figli affetti dallo spettro dell’autismo. L’amministrazione ha accolto il grido d’allarme di una mamma costretta tre volte a settimana a mettersi in macchina ed andare a Campobasso, fare la terapia e tornare a casa. Una spesa che le famiglie devono sostenere perché la terapia non è convenzionata ed è l’unica che da risultati su bambini più piccoli. L’autismo è entrato nella categoria Lea solo l’anno scorso e i finanziamenti vengono suddivisi tra tutti gli appartenenti. Per il momento l’unico aiuto che i genitori hanno sono solo due ore di logopedia e due di psicologia che però, se non uniti alla terapia “Aba”, è davvero poca cosa. Dunque l’apertura del centro “il granello di sabbia” è un grande risultato se si considera che di bambini autistici in tutto il Molise ce ne sono davvero tantissimi.

