MUSICA – Gli artisti molisani per Casa Sanremo Tour 2019

Anche per questo anno, nella settimana del Festival della Canzone Italiana, apre le porte Casa Sanremo 2019, un’esperienza da vivere non solo come spettatore, ma da artista.

Casa Sanremo è una vetrina promozionale senza prezzo per il proprio talento, con l’ospitalità ufficiale del Festival di Sanremo, dove esibirsi grazie ai set radiofonici e televisivi.

La più importante location dove si incontrano artisti, personaggi del jet-set, discografici produttori etc…, è il live in cui gli artisti in gara si esibiscono dopo l’Ariston.

Per la partecipare l’iscrizione online è gratuita a ” Casa Sanremo Tour ”

e nella sezione contatti INSERISCI il codice: 04

Tutor Artistico Nazionale: Katia Lanese.

Al vincitore di Casa Sanremo Tour 2019 andrà:

1° classificato:

-produzione e pubblicazione di un videoclip a cura e spese dell’organizzazione;

-promozione del brano scelto dalla produzione su network radiofonico nazionale;

-l’opportunità di esibirsi in mini showcase a Casa Sanremo, durante il periodo del 69° Festival Della Canzone Italiana;

-una borsa di studio del valore di € 1000,00 (mille/00) da utilizzarsi per la partecipazione a corsi di formazione musicale.

-servizio fotografico dedicato;

-ufficio stampa radio e web per due mesi;

-soggiorno a Sanremo in una struttura convenzionata con l’organizzazione durante le Semifinali Nazionali di Casa Sanremo Tour 2019;

2° classificato:

-produzione e pubblicazione di un singolo a cura e spese dell’organizzazione;

-l’opportunità di esibirsi a Casa Sanremo, durante il periodo del 69° Festival della Canzone Italiana;

-una borsa di studio del valore di € 800,00 (ottocento/00) da utilizzarsi per la partecipazione a corsi di formazione musicale.

3° classificato:-una borsa di studio del valore di € 500,00 (cinquecento/00) da utilizzarsi per la partecipazione a corsi di formazione musicale.