Muore tre mesi dopo l’incidente, scatta l’ipotesi di omicidio stradale

E’ deceduta dopo quasi tre mesi di agonia la sfortunata Carmela Iorio di 80 anni che lo scorso 13 febbraio restò gravemente ferita in un incidente stradale sulla Statale in prossimità del bivio per San Polo Matese. Era a bordo di una Fiat 126 che impattò con un tir carico di balle di fieno alla cui guida c’era un camionista 49enne della provincia di Frosinone.

I carabinieri che intervennero per coordinare i soccorsi ed eseguire i rilievi per risalire alla dinamica dell’incidente formularono un’ipotesi di reato relativa a lesioni colpose in conseguenza al ferimento dell’anziana.

Purtroppo con il decesso ora gli atti giudiziari prendono un’altra strada e il conducente del Tir è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo stradale.

