Muore Edmondo Farina Mangione, imprenditore calzaturiero e proprietario del Club 51

CAMPOBASSO. Non c’è stato nulla da fare per l’imprenditore molisano, Edmondo Farina Mangione, che ha perso la vita nella serata di ieri nella sua abitazione, mentre si accingeva a pulire lo spiazzo antistante dalle foglie. Pare sia stato l’impatto violento con il cancello che delimitava la sua proprietà a scaraventare a terra il 75enne, in maniera improvvisa e inaspettata. L’imprevisto si è verificato nel momento in cui l’uomo, per meglio proseguire con le operazioni di pulizia, ha tentato di spostare la struttura che è uscita accidentalmente fuori binario colpendolo.

All’arrivo dei soccorsi l’uomo era ancora vigile, ma una volta giunto al Cardarelli le sue condizioni sono subito peggiorate fino a portarlo al decesso.

L’imprenditore, originario di Frosolone, era molto conosciuto nel capoluogo soprattutto nel settore calzaturiero e della ristorazione essendo proprietario di due negozi di scarpe a Campobasso e di un ristorante a Ferrazzano dove risiedeva.

I funerali si terranno domani, domenica 29 aprile, alle ore 9 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta a Ferrazzano.

