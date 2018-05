Mucca finisce in un pozzo, salvata dai Vigili del Fuoco

VENAFRO. I Vigili del Fuoco di Venafro sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi a Ceppagna, in località Monte San Mucro per salvare una mucca finita in un pozzo. I Vigili del Fuoco a bordo di un elicottero sono intervenuti immediatamente per mettere in salvo l’animale che, fortunatamente, è stato estratto vivo. Nonostante la grossa mole i soccorritori sono riusciti a sollevarlo con l’ausilio di una corda.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp