Moto contro furgone, 26enne finisce al pronto soccorso

TERMOLI. E’ di un ragazzo di 26 anni trasferito in pronto soccorso con delle ferite alla gamba il bilancio di un incidente che si è verificato in via Pertini. Per cause ancora in corso di aggiornamento, la moto sulla quale viaggiava il giovane si è scontrata con un furgone. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote. Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito e il 118.

