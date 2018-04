Moto contro auto dopo una frenata di 30 metri, muore 36enne molisano a Misano adriatico

MONTENERO DI BISACCIA. E’ morto sul colpo dopo lo schianto contro il terreno Cristian Zappitelli, 36enne cuoco originario di Montenero di Bisaccia che ha perso la vita in un terribile incidente stradale a Misano adriatico. Il giovane era in sella alla sua moto quando ha tamponato una vettura che procedeva nella sua stessa direzione. La macchina pare abbia rallentato per svoltare nel parcheggio di una chiesa quando è sopraggiunto il mezzo a due ruote. Il 36enne ha provato a frenare per 30 metri ma ha impattato contro il veicolo ed è stato sbalzato dal sellino al terreno morendo sul colpo. I funerali del giovane si terranno domani pomeriggio a Montenero di Bisaccia.

