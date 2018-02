Morta in spiaggia, riconosciuto il cadavere: si tratta di Annamaria Tabiellone

TERMOLI. Appartiene ad Annamaria Tabiellone il corpo della donna ritrovato questo pomeriggio lungo la spiaggia di Termoli, in prossimità del lido ‘La Lampara’. A fare il macabro ritrovamento una persona che si trovava a passeggiare di lì e che alla vista del cadavere riverso sulla battigia, con i vestiti bagnati e con al collo una catenina con pendente, ha subito lanciato l’allarme. I primi sospetti, poi confermati in serata a seguito del riconoscimento da parte dei familiari, hanno portato subito a pensare si trattasse della 55enne di cui era stata denunciata la scomparsa lo scorso venerdì (9 febbraio) a Bolognano scomparsa, nel pescarese, e di cui non si avevano più tracce. Il caso è rimbalzato anche sulla nota trasmissione ‘Chi l’ha visto?”.

A chiarire le cause del decesso ci penserà l’autopsia. Le indagini sono coordinate dal vicequestore Vincenzo Sullo.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp