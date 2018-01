Montini, nuovo incontro in vista tra Battista e il Comitato genitori

CAMPOBASSO. Dovrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni la vicenda ‘Montini’. I doppi turni, ancora in vigore, finiranno non appena l’edificio di via Colle delle Api (l’ex assessorato regionale) sarà fruibile a fini didattici. Questione di giorni, non più prorogabile. Secondo i genitori, che ieri hanno scritto a Battista, servirà l’ultimo sforzo comune. “Il Comitato – si legge – preso atto dell’impegno profuso dall’Amministrazione Comunale, dalla Proprietà dell’Edificio, dalla Dirigente Scolastica e dalla stessa Rappresentanza dei Genitori, avendo seguito ogni giorno tutte le attività poste in essere da ogni parte in causa, comprende che siamo giunti ad un passo dall’obiettivo; pertanto, con la volontà di rendersi cittadini attivi a supporto delle Istituzioni (come sempre ha fatto) vuole compiere insieme all’Amministrazione Comunale ogni sforzo che consenta di porre fine ai sacrifici e ai problemi di tanti Studenti, Docenti e Genitori. Ciò descritto, ribadiamo la richiesta di un urgente incontro con una ristretta delegazione del nostro Comitato”.

