Montini. Fine dei doppi turni e nuovo edificio pronto per la prima campanella

CAMPOBASSO. Fine dei doppi turni per gli studenti dell’Istituto Comprensivo ‘Montini’ di Campobasso che a partire da domani, lunedì 5 febbraio, frequenteranno regolarmente le lezioni nel nuovo edificio scolastico di Via Giovannitti. La campanella suonerà alle ore 8 per gli alunni della Scuola Secondaria di I° grado che faranno ingresso nella nuova struttura, ex sede di uffici regionali, che ospiterà anche segreteria e presidenza.

All’inaugurazione del nuovo plesso scolastico – di recentissima costruzione, antisismico, confortevole e ben servito dai mezzi di trasporto – prenderanno parte il Sindaco Antonio Battista, il Dirigente Scolastico Agata Antonelli e il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Anna Paola Sabatini.

