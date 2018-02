Montini. Da lunedì 5 febbraio, al via le lezioni nella sede di Via Giovannitti

CAMPOBASSO. Il sindaco di Campobasso Antonio Battista ha firmato questa mattina l’ordinanza per il trasferimento delle attività didattiche dall’attuale plesso dell’istituto Montini alla nuova sede di Colle delle Api. A partire da lunedì 5 febbraio gli alunni inizieranno a frequentare regolarmente le lezioni nelle aule di via Giovannitti.

“In due mesi siamo riusciti – il commento del sindaco Battista – a dare una risposta concreta alla popolazione scolastica della Montini che ora porterà avanti in tutta sicurezza, in spazi belli ed adeguati, l’attività formativa a Colle delle Api fino alla realizzazione del nuovo plesso scolastico. Un grazie, per la collaborazione che hanno dimostrato finora, al dirigente scolastico Agata Antonelli, agli insegnanti, ai genitori e soprattutto ai ragazzi che hanno seguito le lezioni nel pomeriggio. Un grazie anche alla struttura comunale che ha portato avanti con rapidità ed efficienza l’iter che ci ha permesso di aprire la nuova scuola”.

