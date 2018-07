Montenero, denuncia del Consigliere Bozzelli sul grave stato di degrado del cimitero

MONTENERO DI BISACCIA. Il Consigliere di minoranza Avv. Valentina Bozzelli, torna a denunciare il grave stato di degrado, incuria ed abbandono in cui versa il cimitero di Montenero di Bisaccia proprio in questi giorni in cui turisti ed emigrati colgo l’occasione di fare visita ai propri cari defunti.

“In queste ore sono in tanti a recarsi presso il cimitero del paese, – scrive Bozzelli – ove purtroppo regna il degrado ed incuria ed ove, tra l’altro, le erbe infestanti e i calcinacci pericolanti, fanno da padroni costituendo visibili insidie alla incolumità pubblica. Si rammenterà, che già nel passato si erano richiesti ed auspicati interventi di pulizia e manutenzione dell’area cimiteriale. Pur tuttavia, si deve registrare che, su un tema così sensibile, quale è appunto la pietas dei defunti, l’Amministrazione comunale è in tutti i sensi latitante e – ahimè – lo è sempre stata. Pertanto, – conclude il Consigliere – agli sbandierati proclami diffusi dall’Amministrazione comunale sulla nostra meravigliosa terra corrisponda altrettanta cura, manutenzione e messa in sicurezza di un luogo che è a cuore a tutti i cittadini”.

