I mondiali saranno un successo per l’economia russa?

Quest’anno le squadre si riuniranno in Russia per contendersi la Coppa del Mondo. Potrebbe essere considerato solamente come un grande appuntamento sportivo, eppure c’è molto di più in ballo, perché si configura come uno dei maggiori eventi politico-economici nel quale tutti gli occhi e i riflettori saranno puntati sul paese.

Diversi sono i benefici di cui gioverà l’economia del paese; tuttavia gli investimenti prevedono un costo molto elevato, tanto che la Banca di Russia non sembra essere troppo ottimista nelle sue previsioni.

Ma vediamo nel dettaglio i fattori principali che influenzeranno inevitabilmente l’economia della Russia in questo 2018.

Benefici sull’economia e sull’immagine del paese

Il presidente Putin punta molto sull’evento, che si terrà dal 14 giugno al 15 luglio, per mostrare come la Russia sia una superpotenza globale e per ravvivare quelle aree in cui l’economia ha subito una stagnazione.

C’è da dire che l’impatto a breve termine è senz’altro positivo: aumento dell’occupazione e della domanda di prodotti e servizi di consumo e inoltre, un probabile piccolo aumento dei prezzi al consumo (cibo, strutture alberghiere, intrattenimento) che porterà profitto ad alcune aziende.

L’inflazione sarà sotto il suo obiettivo del 4% durante il 2018 e potrebbe scendere ulteriormente ai minimi storici nel secondo trimestre.

Investimenti e spese

L’enorme portata degli investimenti sembra avere un effetto amplificato su paesi in rapido sviluppo come la Russia. Il paese infatti spenderà circa 600 miliardi di rubli per l’evento, una cifra da capogiro che equivale a 20 miliardi di dollari e che viene distribuita per il 50% nel bilancio federale, per il 35% tra gli investitori privati e per il 15% tra le regioni.

Ciò che è certo è che la Russia dovrà dimostrare abilità nell’amministrazione delle finanze e nella gestione dei costi, affinché i mondiali siano profittevoli e promuovano la crescita del Paese.

Tra i costi più ingenti, inoltre, va ricordata la costruzione di ben sette nuovi stadi, l’ammodernamento dei cinque già esistenti, l’ampliamento della capacità delle strutture alberghiere e lo sviluppo della rete dei trasporti, con particolare attenzione sui viaggi aerei, ferroviari e autostradali, per consentire un maggiore e migliore collegamento tra le città coinvolte nell’evento.

Novità anche per quanto riguarda l’accesso al paese, con la Legge sulla Coppa del Mondo FIFA, adottata lo scorso giugno, che prevede l’ingresso senza visto per tutti i titolari di biglietti e la possibilità di spostarsi con i mezzi di trasporto locali tra le varie città ospitanti.

Le previsioni della Banca Centrale russa

La Coppa del Mondo potrebbe registrare un piccolo slancio all’economia russa, ma gli analisti si mantengono molto cauti in merito all’argomento, in quanto le spese hanno sì contribuito sicuramente a riattivare l’economia, tornata finalmente a crescere dopo due anni di crisi, ma si tende a prevedere un impatto economico positivo a breve termine, dovuto a lavori temporanei e un aumento della domanda (con conseguente afflusso di spesa) durante la competizione.

Sulla base di ciò, quindi, sembra che ci siano motivi sufficienti per investire in Russia nel 2018: parecchie nicchie di mercato vacanti infatti offrono buone opportunità d’investimento, specialmente nell’IT, nell’industria automobilistica, nelle miniere, nel legname, nell’agricoltura e nel turismo. In questi ultimi due settori, in particolare, sarebbe vantaggioso investire con il trading online nelle infrastrutture o nella trasformazione dei prodotti alimentari, così come in hotel, ristoranti e trasporti.

In generale si può dire che il mercato russo ha ancora molti settori che mancano di una reale concorrenza ed è proprio su questi che si dovrebbe investire per avere buone opportunità di profitto, considerando anche che durante il 2018, è molto probabile che il Rublo rimanga stabile o che registri addirittura una spinta in positivo, dati i numerosi tifosi che dall’estero accorreranno per assistere ai mondiali.

In conclusione, l’evento si è classificato come la competizione calcistica più costosa della storia e anche il più ricco per montepremi messo in palio dalla FIFA: la somma, infatti, è pari a 682 milioni di euro, registrando così una crescita del 40% rispetto al mondiale in Brasile del 2014.

Le 11 città coinvolte in questo evento sono entusiaste per l’attenzione che tutto il mondo avrà su di loro e ogni città ha già reso noti i manifesti ufficiali della FIFA World Cup 2018, certe che sarà ovviamente un evento memorabile per una nazione che ha tanta voglia di crescere e di spiccare nella scena internazionale.

