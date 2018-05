Mondiali di ‘Pesto al mortaio”, vince un campobassano

Si sono svolte giovedì scorso a Bologna le qualificazioni per l’ottavo campionato mondiale di Pesto al Mortaio che si terrà nel 2020, organizzate dall’associazione Palatifini presso l’arena centrale di Fico Eataly World durante il Pesto Day. Dieci i concorrenti amatoriali che si sono sfidati, in venti minuti, a colpi di mortaio per preparare il miglior pesto secondo la tecnica e gli ingredienti tradizionali.

Ebbene, a conquistare la speciale giuria composta dall’assessore al Turismo della Regione Liguria, dal campione del mondo in carica e dall’A.d. di Fico Eataly World nonché dallo chef stellato Alberto Bettini, è stato il 35 campobassano Flavio Procino il quale si è aggiudicato la possibilità di gareggiare per il titolo mondiale 2020 presso il Palazzo Ducale di Genova.

