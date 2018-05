Molise Tour Bike pronta per Castrovillari

Prosegue a ritmo serrato la stagione della Molise Tour Bike del presidente Gennarelli che nel weekend sarà impegnata nella quinta tappa del trofeo ‘Parchi Naturali’.

Teatro della competizione sarà la lontana Calabria con gli atleti nero-giallo-fluo di scena a Castrovillari dove Bettini, Bontempo, Gennarelli e Iannacone proveranno a mettere in cassaforte punti importanti per il campionato. L’impegno, come tutti quelli del trofeo, non è assolutamente facile, anzi. Carte alla mano, quella di Castrovillari è la tappa più temuta del lotto con 68 chilometri da percorrere per 2700 metri di dislivello. E’ un tracciato che non permette il minimo errore con la salita dell’ ‘imperticata’ a rendere tutto più arduo. Una salita conosciuta da tanti per la sua durezza e per essere una delle più difficili da affrontare in tutto il centro sud Italia con strappi del 30% pronti a tagliare gambe e fiato a chi la percorre. Ma il bello della mountain bike è anche questo. Gli atleti della Molise Tour Bike impegnati in Calabria, arrivano all’appuntamento in condizioni ottimali, reduci da una settimana di stop dalle gare ufficiali che ha permesso loro di mettere benzina nelle gambe e di curare nei minimi dettagli la preparazione di un appuntamento di valore assoluto.

“Sappiamo che ci aspetta una seconda parte di stagione durissima – assicura il presidente-atleta Gennarelli – ma cercheremo di farci trovare pronti ad ogni appuntamento. Siamo contenti di come è andata la prima metà di stagione e vogliamo toglierci ancora delle belle soddisfazioni da qui alla fine. Ringrazio gli sponsor che ci sono sempre vicini e ci consentono di affrontare questa stagione e tutti i miei compagni di squadra che si impegnano sempre al massimo in allenamento e in gara per portare in alto i colori della società e di tutto il Molise”.

