Molise Tour Bike pronta a sfidare la Sila Epic

Tornano in sella gli atleti della Molise Tour Bike, impegnati domenica in una gara considerata da molti una vera e propria bestia nera: la Sila Epic (seconda marathon più lunga d’Italia), nuova tappa del campionato Sentieri e Sapori che va verso la conclusione. Nonostante il periodo di ferie estive, gli atleti nero giallo-fluo partiranno per Camigliatello Silano nella giornata di sabato e il giorno seguente affronteranno i 107 chilometri e 3300 metri di dislivello per una gara molto lunga che non permette la minima distrazione e metterà sicuramente a dura prova tutti i partecipanti. Saranno impegnati in provincia di Cosenza Paolo Bettini, il presidente-atleta Giuseppe Gennarelli, Antonino Pirosanto e Alessandro Iannacone. Assente per questioni personali Emilio Bontempo.

Tutti e quattro i portacolori della società molisana sono pronti a vendere cara la pelle per provare a fare il massimo, consapevoli di dover usare la testa in un appuntamento di grande spessore e dall’elevato quoziente di difficoltà. “Sappiamo che ci aspetta una gara durissima – sottolinea alla vigilia il presidente della Molise Tour Bike Gennarelli – e proprio per questo abbiamo cercato di prepararci nel migliore dei modi senza lasciare nulla al caso. Abbiamo curato molto, soprattutto nell’ultimo periodo, gli allenamenti sulle distanze lunghe, nella speranza di riuscire a fare il massimo. Faremo una gara attenta dove tutto il lavoro sporco sarà fatto per Bettini e Pirosanto che dovranno difendere il secondo posto attuale nelle rispettive categorie. Dopo questa lunghissima trasferta – prosegue Gennarelli – mancheranno due tappe alla conclusione del campionato e soltanto al termine della gara di domenica potremo tirare le somme e dire se è stato un campionato fantastico oppure costellato di molte amarezze”.

