Molise sotto choc per la morte dell’imprenditore Simonelli

TORO. E’ sotto choc la comunità di Toro, ma anche quella molisana, per la tragica morte dell’imprenditore 50enne italo-venezuelano Elio Simonelli assassinato durante un tentativo di sequestro e deceduto in seguito alla sparatoria ingaggiata tra la Polizia e i 5 rapitori che sono anch’essi deceduti. A Toro lo conoscevano tutti così come conoscevano il papà Pasquale che da non molto aveva perso la moglie Lina. Ultimo di quattro fratelli (Nicola, Tonino e Italo), Elio si era affermato nel campo dell’imprenditoria a Maracay ed era proprietario di alcuni magazzini della Nestlè, ma aveva anche altri interessi imprenditoriali. Proprio la sua grande disponibilità finanziaria induce a credere che sia stato oggetto di un rapimento per poi chiederne il riscatto. Padre di tre figlie, uomo onesto ed apprezzatissimo a Toro dove spesso tornava per visitare il papà che vive in una bellissima villa alle porte del paese. I suoi fratelli tutti molto talentuosi nel gioco del calcio, avevano militato in gioventù nella massima divisione venezuelana fino ad indossare la maglia della nazionale di calcio negli anni Ottanta.

