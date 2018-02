Il Molise si difende agli interappeninici 2018

Di Camilla Leva

Sono rientrati lo scorso mercoledì, i 6 atleti selezionati per rappresentare il Molise nelle gare di sci alpino disputate a Cerreto Laghi, dal 12 al 16 febbraio. L’evento, quest’anno a cura del comitato FISI Liguria, ha visto scontrarsi atleti del centro sud italia. 352 in tutto i giovani sciatori che che hanno partecipato alle competizioni nelle categorie Ragazzi/Allievi maschili e femminili, per le discipline di slalom Gigante, slalom Speciale e super Gigante. A partire da sabato 10, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano ha ospitato undici Comitati FISI, in rappresentanza di 14 Regioni: Liguria, Appennino Emiliano, Appennino Toscano, Umbro – Marchigiano, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. A rompere il ghiaccio, nella prima giornata di gare, sono stati gli atleti della categoria ragazzi nello slalom Gigante. Per il Molise Alessio Leva, dello sci Club Platner, ha guadagnato la 61º posizione con il tempo di 1’11, Giovanni Dello Russo, anche lui dello Sci Club Platner, si è piazzato al 67º posto con il tempo di 1’16. Per la sezione femminile troviamo, Rossella Pallotta dello sci Club Bojano con il tempo di 1’08, al 39º posto e Caccavelli Anna Cristina al 50º posto con un tempo di 1’19, anche lei dello sci Club Bojano. Il martedì ha visto impegnati i più grandi per la categoria allievi dello slalom Gigante in due manche. Carlo Muccilli dello sci Club Campitello Matese, con il tempo complessivo di 2’04 minuti ha raggiunto il 46º posto, Antonio Morrone dello sci Club Bojano si è posizionato al 49º posto con un tempo finale di 2’10.

Nessuna partecipazione molisana nella gara di super Gigante e nessun risultato nello slalom Speciale, per Rossella Pallotta unica atleta che ha disputato, ma non concluso la gara. Continuano ora gli allenamenti in casa in vista delle gare regionali, di cui una in Programma il prossimo 25 febbraio, e per le prossime gare nazionali.

