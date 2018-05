Molise sferzato dal maltempo, le criticità maggiori (FOTO E VIDEO)

Il maltempo si sta abbattendo in queste ore su gran parte della regione. I problemi maggiori si riscontrano nel Molise centrale, mentre sulla costa splende il sole. Piove sull’isernino, ma non intensamente. Una violenta grandinata si è abbattuta su Ferrazzano, come si evince dal video, mentre una pioggia copiosa sta interessando la zona tra Bojano e Vinchiaturo. Tanto che si sono registrati problemi presso la struttura dell’Alberghiero di Vinchiaturo. Una parte della scuola è stata allagata e sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco. Al momento, ore 17.15, non si registrano ulteriori criticità.

IL VIDEO E’ STATO GIRATO A FERRAZZANO



LA FOTO DI UNA CLASSE DELL’ALBERGHIERO DI VINCHIATURO



