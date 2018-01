Il Molise su ‘Repubblica.it’ con Castel del Giudice e i sapori di Borgotufi

Dopo il caso Bastianich che tanto ha fatto parlare di sè, il Molise torna sulla ribalta delle testate nazionali con il Comune di Castel del Giudice e il successo dell’esperimento di albergo diffuso sorto nella frazione di Borgotufi. Sulle colonne del sito di Repubblica, nella sezione dedicata ai sapori, il giornalista Giuseppe Cerasa dedica un intero articolo a ‘la riscossa di Borgotufi’. In particolare, la storia del vecchio borgo che torna a nuova vita, con vecchie abitazioni diroccate poi ristrutturate e destinate a un nuovo uso, s’intreccia con quella di due ex allieve della scuola dello chef abruzzese Niko Romito che hanno contribuito a rivalorizzare il borgo, destinato a scomparire, con una cucina fatta ‘ad arte’ i cui piatti sono preparati tutti con prodotti provenienti dalla campagne molisane e quindi a chilometro zero.

Sempre Repubblica si è fatta promotrice di una nuova iniziativa editoriale che comprende una serie di guide, una per ciascuna regione d’Italia, a portata di turista e che rappresenta un vero e proprio vademecum completo su arte, usi, costumi e sapori di ciascun territorio. Il volume dedicato al Molise è stato presentato proprio l’estate scorsa a Borgotufi.

L’articolo pubblicato su ‘Repubblica’ è possibile visualizzarlo qui

