Molise Pride, l’elenco delle strade chiuse al traffico

CAMPOBASSO. In occasione del ‘Molise Pride’ in programma domani, sabato 28 luglio, il Comune di Campobasso ha emanato un’ordinanza di chiusura di alcune strade cittadine per garantire al meglio e in sicurezza il passaggio del corteo. A seguito dell’alto numero di partecipanti previsto il Dirigente della Polizia locale del capoluogo ha ritenuto di limitare la circolazione veicolare cittadina nell’orario di svolgimento della manifestazione.

In particolare, a partire dalle 17 e fino al termine del passaggio dei manifestanti è fissata la chiusura temporanea di: Piazza Cuoco, Via Veneto, Via Mazzini (Banca d’Italia), Piazza Pepe, Corso Vittorio Emanuele, Via De Attellis, Via Verdone e Piazza della Vittoria. Mentre è vietato sostare nel parcheggio della Piazzetta, in Piazza Cuoco e lungo Via Veneto nel tratto che va dall’incrocio con Piazza Cuoco a quello con Via Mazzini, a partire dalle 14 fino alla fine della manifestazione.

