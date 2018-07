Molise Pride, ancora minacce: inviato un cappio agli organizzatori

CAMPOBASSO. Continuano le minacce al Molise Pride che si terrà il prossimo sabato a Campobasso. Dopo la gif animata che ritrae un uomo con un lanciafiamme in un commento lasciato sui social, gli organizzatori hanno ricevuto un nuovo messaggio tutt’altro che incoraggiante riportante un cappio. L’immagine in questione ritrae un Apecar che trasporta un palo per l’impiccagione con su scritto: “So che cercate degli Apecar per il Carnevale del 28 luglio. Posso mettere a disposizione il mio. Il cassone è molto spazioso”. C’è sconcerto negli ambienti dell’Arcigay Molise, ideatore dell’evento, per questo ennesimo attacco. “Ogni manifestazione merita rispetto, e soprattutto il Pride – scrivono in una nota gli organizzatori – che mai si è mostrato violento ma solo come giornata di festa e contenuti, continuerà a muoversi in tal senso. La nostra risposta sarà quella di scendere in piazza, coinvolgendo tutta la popolazione del Molise, a cui facciamo appello, in senso di solidarietà. Appuntamento alle ore 16 in Piazza Vincenzo Cuoco a Campobasso”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp