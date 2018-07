Molise Pride a Campobasso, la sfilata arcobaleno lungo le vie della città (SEGUI LA DIRETTA)

CAMPOBASSO. Ore 16. Cominciano a radunarsi in Piazza Cuoco a Campobasso i partecipanti al primo Molise Pride. L’inizio del corteo, previsto intorno alle 17, attraverserà le principali vie della città. Un’edizione, la prima, caratterizzata da non poche polemiche fin dalla vigilia. C’è grande attesa per l’arrivo della madrina della manifestazione, la paladina dei diritti LGBT, Vladimir Luxuria.

Ore 16,34. Piazza Cuoco comincia a gremirsi sempre più di gente. Musica, bandiere arcobaleno e furgoni con numerosi striscioni. Numerose presenze anche da fuori regione. Intanto è giunta in Piazza Cuoco anche Vladimir Luxuria. Un evento sicuramente riuscito al di là di ogni aspettativa con grande soddisfazione degli organizzatori. Presente anche il governatore Toma.

