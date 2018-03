Molise 2.0 si presenta, Ruta: “Squadra senza alcun consigliere uscente, scommessa di rinnovamento”

“Ribadisco ancora una volta che io non sono candidato ma che questa è la squadra dei venti di Molise 2.0 che concorrerà alle prossime elezioni del 22 aprile”. Così Roberto Ruta questa mattina ha aperto la presentazione della ista del neomovimento regionale che affiancherà il candidato del centrosinistra Carlo Veneziale, presente nei locali dell’Hotel Rinascimento insieme al primo cittadino di Campobasso, Antonio Battista. “Una scommessa di totale rinnovamento per un elenco di persone che non hanno mai ricoperto il ruolo di consigliere regionale, quindi non uscenti, ma composto da gente nuova, della società civile, scesa in campo al fianco di Carlo Veneziale per far ripartire il Molise”.

