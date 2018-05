Molisani e gioco d’azzardo: cresce il numero di giocatori adulti, diminuiscono gli studenti

Aumentano i giocatori d’azzardo nella popolazione adulta (15-64 anni) mentre diminuiscono in quella studentesca (15-19 anni) in Italia come nel Molise. Nel corso del 2017 hanno giocato almeno una volta oltre 17 milioni di italiani(42,8%),contro i 10 milioni del 2014 (27,9%), e fra questi oltre un milione di studenti (36.9%), in calo rispetto agli 1,4 milioni(47,1%) di otto anni fa. A rivelarlo gli studi Ipsad® ed Espad® Italia dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr). Per il Molise la prevalenza degli studenti fra i 15 e i 19 anni che hanno giocato d’azzardo almeno una volta in dodici mesi passa dai 50,2%del 2008 al 42% del 2017.“Aumentano tra gli adulti anche i giocatori problematici, quadruplicati negli ultimi 10 anni, dai 100.000 (0,6% dei giocatori) stimati nel 2007, ai 230.000(1,3% dei giocatori)del 2010, ai 260.000 (1,6% dei giocatori) del 2013,fino ai 400.000 stimati nel 2017 (2,4%dei giocatori). Di contro,i problematici diminuiscono tra gli studenti dall’8,7%dei giocatori del 2009 ai 7,1% del 2017, in particolare nelle regioni del Centro e Nord Italia, mentre si rilevano incrementi in Sicilia, Basilicata, Calabria,Molise e Abruzzo”, afferma Sabrina Molinaro dell’Ifc – Cnr.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp