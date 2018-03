Mobilità sanitaria, il Molise unica regione del Mezzogiorno in attivo

Vale 4,6 miliardi la mobilità sanitaria interregionale. I dati provengono dalla Commissione salute delle Regioni che, in proposito, ha raggiunto un accordo (in cui oltre ai viaggi in cerca di cure migliori o alle cure casuali in altre Regioni sono compresi anche gli interventi interregionali per le cellule staminali, la plasmaderivazione, gli emocomponenti, i residui manicominali, gli hanseniani e i disabili cronici ) che dovrà essere formalizzato dalla Conferenza dei presidenti. Chi deve di più è la Calabria che raggiunge un saldo negativo di oltre 319 milioni, seguita dalla Campania con più di 302 milioni e dal Lazio con oltre 289 milioni.

Chi guadagna di più è la Lombardia che deve incassare oltre 808,6 milioni. Tra le regioni (sette) creditrici c’è anche il Molise, unica regione del Mezzogiorno in attivo (oltre 16 milioni di euro) che registra crediti per oltre 90 milioni di euro e debiti per oltre 80 milioni.

L'articolo integrale sull'edizione cartacea de 'Il Quotidiano del Molise' in edicola domani.

