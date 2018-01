Mobilità in deroga, una delegazione del Comitato ricevuta da Menziani

Una delegazione del Comitato della Mobilità in Deroga era in presidio questa mattina a Roma per manifestare davanti la sede del Ministero del Lavoro in Via Veneto, per chiedere al Ministro Poletti di intervenire e sbloccare la vertenza che interessa 1.744 lavoratori in regione sul tema mobilità.

Nel corso della giornata sono intervenuti diversi rappresentanti della società civile, del sindacalismo e delle istituzioni per portare la propria solidarietà e vicinanza ai lavoratori in lotta. Tra questi Andrea Gianfagna, già segretario della Camera del Lavoro di Campobasso, poi segretario generale nazionale di Federbraccianti e della Filziat.

“Si tratta di una mobilitazione – ha evidenziato il consigliere Michele Petraroia in una nota – che non si limita solo a rivendicare un diritto spettante per legge ma assume il rilievo di difesa della dignità di un intero territorio abbandonato dalle istituzioni nazionali”.

Una trasferta che non è andata certamente a vuoto quella del Comitato che, a fine mattinata, sono stati comunque ricevuti dal direttore generale del Ministero del Lavoro, Ugo Menziani.

La manifestazione potrà proseguire anche nei giorni successivi fino allo sblocco della vertenza.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp