Mobilità ex Ittierre, soldi in arrivo per i lavoratori

Mobilità in deroga per i lavoratori ex Ittierre. Buone notizie in arrivo dall’Inps di Isernia che ha finalmente avuto il via libera dalla Direzione Generale per i pagamenti tanto attesi dalle diverse centinaia di ex dipendenti del colosso tessile che rischiavano di passare una delle peggiori Pasque della loro vita.

I funzionari della Sede provinciale di via XXIV Maggio, guidata dal direttore Pezza, si sono rimboccate le maniche e stanno procedendo a liquidare tutte le prestazioni dovute. Si spera di effettuare i bonifici in banca già entro venerdì, in modo che i soldi affluiscano sui conti correnti dei lavoratori.

Una boccata di ossigeno per tante famiglie finite in ginocchio dopo il crack del colosso tessile e la notizia, paradossalmente, arriva lo stesso giorno in cui si torna in aula per l’ennesima udienza del processo per bancarotta che continua stancamente a trascinarsi avanti, con il rischio che finisca tutto in una bolla di sapone a causa di una prescrizione sempre più incombente. E proprio i lavoratori e i fasonisti più volte hanno lamentato la lentezza di una giustizia che ancora non arriva a chiarire le responsabilità di un disastro che è costato così caro a miglaia di famiglie isernine che si trovano alla fame e che chiedono: ”È possibile che non si arrivi a capire di chi è la colpa di quanto successo?”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp