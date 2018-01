Mobilità esterna. Infermieri molisani si costituiscono in un Comitato

Un comitato per tutelare le procedure di mobilità esterna: è quello che si è costituito nella giornata di ieri tra gli infermieri molisani. Il comitato spontaneo, non a caso si chiama ‘infermieri che lottano’. Lo scopo del sodalizio è quello di difendere e sollecitare le procedure previste per la mobilità dall’esterno riservato al personale del Comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre Aziende ed Enti di Comparti diversi per 140 Collaboratori Professionali Infermieri.

Tuttavia, l’accordo chiuso il 6 dicembre scorso tra Asrem, Regione e Organizzazioni Sindacali che porterà all’assunzione di 140 Infermieri attraverso la mobilità volontaria e altri 140 con un Concorso Pubblico Straordinario riservato al personale precario, a detta del Comitato, pare abbia suscitato più di qualche malcontento tra coloro i quali hanno firmato i contratti a termine.

"Giungono voci di presunti ricorsi – affermano gli infermieri – da parte di coloro che vantano l'orgoglio di aver tenuto in piedi la sanità locale. Ma questi colleghi dimenticano forse che non fanno niente più di quello che ciascuno di noi fa nell'Azienda dove lavora: notti, feste, Natale etc., con la differenza che, loro, alla fine di ogni turno tornano a casa propria".