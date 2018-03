MNS. Alemanno presto in Molise: “Presenteremo lista con gente nuova e tanti giovani”

“Alle prossime elezioni regionali in Molise vogliamo sicuramente ritagliarci un ruolo importante. Per questo abbiamo dato vita ad una lista con gente nuova, nessun uscente della ‘vecchia politica’, e tanti giovani”.

A parlare è l’onorevole Gianni Alemanno che nella mattinata di oggi ha incontrato il responsabile regionale del Movimento nazionale per la Sovranità, Carlo Perrella.

Alemanno ha anche fatto riferimento alle tematiche che saranno affrontate dal Movimento in campagna elettorale, su tutte quella del lavoro: “Al Sud rappresenta un problema non di poco conto. Per questo abbiamo un programma per il rilancio dell’attività produttiva e dunque del lavoro soprattutto nel meridione”

Alemanno prima di congedarsi ha annunciato che tornerà presto in Molise, probabilmente già la settimana prossima, quando il Movimento nazionale guidato in regione da Carlo Perrella, presenterà la propria lista ai cittadini e i principali punti del programma.

