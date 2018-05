Misteri a Natale, il sindaco l’aveva annunciato al ‘Quotidiano’

CAMPOBASSO. I Misteri sfileranno lungo le vie della città anche a dicembre. L’ufficialità è stata data oggi con delibera di Giunta Comunale, ma il sindaco Battista lo aveva annunciato in anteprima al ‘Quotidiano’ in occasione di un’intervista. La sfilata straordinaria è stata decisa a seguito della ricorrenza dei 300 anni della nascita di Paolo Saverio di Zinno. E così, gli ingegni oltre al 3 giugno prossimo, faranno la loro comparsa anche a Natale. A cambiare è solo il percorso che, infatti, sarà più breve: da via Trento a Palazzo San Giorgio, passando per corso V. Emanuele. Per l’occasione sono stati programmati alcuni eventi collaterali. Dal 30 novembre al 2 dicembre nell’area del vecchio stadio Romagnoli, esposizione e vendita di prodotti artigianali. Previsti anche momenti culturali e divulgativi sulla figura e l’opera dell’artista.

