Miss Mamma Italiana, Maria Carmela Germinario premiata con la fascia “Romantica 2018”

Organizzata dalla TE.MA Spettacoli di Paolo Teti, con il Patrocinio del Comune di Cesena, al Teatro Verdi di Cesena, si è svolta domenica scorsa la 25^ finale nazionale di “Miss Mamma Italiana”, manifestazione riservata a tutte le mamme di età fra i 25 ed i 45 anni.

Il Concorso, primo dedicato alle mamme, non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Le 18 mamme finaliste (selezionate nei giorni scorsi, in occasione delle pre finali, tra le vincitrici delle oltre 100 selezioni regionali svolte in tutta italia), provenienti da tutta Italia, hanno sfilato prima con abiti che rappresentavano la loro personalità poi in costume da bagno.

Tutte le partecipanti hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative coinvolgendo il marito ed i figli. Tra le concorrenti anche una bellissima mamma di Termoli, Maria Carmela Germinario, 37 anni, estetista e mamma di Sofia di 9 anni. Maria Carmela ha vinto il premio speciale come “Miss Mamma Italiana Romantica 2018”, sbaragliando la concorrenza di tantissime altre agguerrite mamme.

Di Cosenza, invece, la vincitrice assoluta della corona di “Miss Mamma Italiana 2018”: Natascia Fato, 34 anni, networker, mamma della piccola Michelle di 3 anni.

