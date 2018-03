Mirco Antenucci, il ‘lupo’ attaccante della Spal sulla ‘Gazzetta’: “Devo tutto al mio Molise”

Mirco Antenucci, il 33enne molisano attaccante della Spal si racconta in una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ nella quale afferma: “Ho girato tanto, ma non dimentico le mie origini”.

Il giovane calciatore molisano ha percorso molta strada prima di approdare a Ferrara. Prima in Inghilterra e poi di nuovo in Italia, Antenucci i primi calci al pallone però gli ha tirati proprio lungo le vie di Roccavivara, suo paese di origine, “dal quale – spiega – poi si va via, perché da noi non è facile diventare calciatori: poche infrastrutture, poche società professionistiche”. Tante soddisfazioni per l’attaccante molisano che però sottolinea “devo tutto al mio Molise, di cui sono orgoglioso di essere un po’ il portabandiera”.

Antenucci è un ‘lupo’ che ha fatto strada, militando ora in serie A, e il cui cuore molisano continua a pulsare forte in prossimità dell’area di rigore per sferrare l’ennesimo goal, ben 18 portati a segno solo con la Spal.

