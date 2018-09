“Mieleganza”, successo per l’evento organizzato dall’Istituto “Pilla” griffato MARCOBOLOGNA

Mieleganza 2018 Indietro 1 di 29 Avanti

Il connubio cibo e moda torna ad essere celebrato anche quest’anno. Le eccellenze molisane in primo piano per “Food&Fashion”, l’iniziativa andata in scena ieri sera presso l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente ‘Leopoldo Pilla’ di Campobasso sapientemente diretto dalla dirigente Rossella Gianfagna, finanziata dalla Regione Molise, nell’ambito del cartellone ‘Turismo è Cultura’ dell’Assessorato regionale alla Cultura, con la partecipazione del Comune di Campobasso, Assessorato alle Attività produttive.

Il miele e il suo significato più prezioso e magico è stato il leitmotive della manifestazione, non a caso denominata “Mieleganza”, la cui direzione artistica in questa quarta edizione è stata affidata al marchio internazionale “MARCOBOLOGNA”. Il nettare degli Dei, dunque, perno di un evento che ancora una volta ha fatto centro. Gli stilisti Marco Giugliano e Nicolò Bologna hanno portato in passerella gli abiti del loro marchio, conferito in licenza all’azienda molisana ModaImpresa. Presenti alla splendida serata il Governatore del Molise Donato Toma, l’Assessore regionale Vincenzo Cotugno e quello comunale Salvatore Colagiovanni nonché il direttore di Modaimpresa Romolo D’Orazio.