Micone Presidente, le congratulazioni del Segretario Nazionale Udc Lorenzo Cesa

Il Segretario Nazionale Udc, On. Lorenzo Cesa, appresa la notizia dell’elezione di Salvatore Micone a Presidente del Consiglio regionale del Molise, ha inviato una nota alla stampa.

Esprimo compiacimento e grande soddisfazione per l’elezione del nostro consigliere Salvatore Micone a Presidente del più alto organo legislativo della Regione Molise; è un momento di festa per tutta l’UDC Nazionale e a lui ci stringiamo tutti con un forte sentimento di vicinanza.

Sono certo che Salvatore coniugando la giusta dose di esperienza amministrativa alla giovane età e alle sue capacità relazionali saprà ben guidare l’assemblea regionale volgendo in positivo il contributo sia della maggioranza che delle minoranze, favorendo quella necessaria sinergia tra Consiglio, Giunta e territorio garantendo, in questo modo, i risultati che i cittadini si attendono e che soprattutto meritano per guardare al futuro con dovuto ottimismo.

