Michele Falcione riconfermato alla guida dei Talenti e Artisti Molisani

Si sono volte ieri, 12 giugno 2018, le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e l’elezione del Presidente dell’Associazione Talenti e Artisti Molisani, nata nel giugno del 2013.

Cinque anni, quelli trascorsi dense di soddisfazioni e di risultati per l’Associazione che è riuscita, con quasi 50 eventi, a trovare una giusta collocazione del panorama culturale cittadino e regionale con il traguardo, brillantemente raggiunto, di sostenere con le proprie attività, alcune strutture pubbliche e private, devolvendo gli incassi degli spettacoli, grazie all’impegno dei propri artisti.

Un bilancio quindi sicuramente positivo, riscontrato dagli attestati di stima della gente che di volta in volta ha assistito agli spettacoli e alle iniziative, che hanno oltremodo sempre avuto riscontro sulla stampa e nelle emittenti locali, a cui va il ringraziamento da parte del Presidente uscente Michele Falcione e dell’intero Consiglio Direttivo.

Sicuramente sono da ricordare gli appuntamenti artistici realizzati in favore della Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso con l’acquisto di televisori per alcuni reparti della struttura sanitaria; lo spettacolo realizzato in favore delle popolazioni colpite dal sisma di Amatrice; l’acquisto di tv, lettori dvd e giocattoli in favore del reparto di Pediatria dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso; i defibrillatori acquistati in favore di 8 Istituti scolastici di primo e secondo grado della città nell’ambito di progetti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari; l’acquisto di strumenti musicali per le orchestre di alcuni Istituti scolastici cittadini con l’intento di avvicinare i giovani al mondo della musica; l’istituzione di un app denominata “Informa” realizzata con la collaborazione sanitaria della Fondazione Giovanni Paolo II, per la prevenzione delle malattie cardiovascolari ed oncologiche giovanili, app che tutt’ora e’ possibile scaricare gratuitamente sui sistemi android o apple.

Al termine delle votazioni è risultato rieletto, all’unanimità, il Presidente uscente Michele Falcione, che dunque guiderà l’Associazione per il prossimo quinquennio, scegliendo come suo vice Vittorio del Cioppo, socio fondatore dell’Associazione.

“Ringrazio i soci per la fiducia accordata con la speranza di poter guidare la nostra Associazione per il bene comune, mettendo in risalto i tanti talenti che in questa Regione quotidianamente impegnano il loro tempo per raggiungere risultati artistici prestigiosi che risultano sempre determinanti per la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità; l’auspicio è quello di poter realizzare ancora eventi interessanti e piacevoli magari con la collaborazione di altre Associazioni presenti sul territorio, che lavorano per il raggiungimento di obbiettivi tangibili agli occhi della gente, che rimane sempre “l’attore principale” delle nostre iniziative”, questo il commento del Presidente Falcione, al termine dell’assemblea. I soci ed i collaboratori augurano buon lavoro al Presidente nell’ottica di uno spirito collaborativo, mai venuto meno nei primi cinque anni di attività.

