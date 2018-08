MG Boxe Campobasso, Colangelo e Di Tillo si preparano alle prossime sfide

CAMPOBASSO. Andrea Di Tillo della MG Boxe Campobasso è pronto per affrontare il suo terzo incontro dilettantistico che si svolgerà l’8 agosto ad Avezzano. Sempre dalla MG Boxe di Campobasso partirà l’atleta Gennaro Colangelo per il quale, fa sapere il direttore sportivo Giovanni Varra, si stanno predisponendo una serie di incontri per la fine di agosto e l’inizio di Settembre che serviranno alla giovane promessa come allenamento per gli incontri che dovrà affrontare ai Campionati Italiani di Boxe.

In una nota Giovanni Varra fa sapere che per la metà di dicembre è previsto a Campobasso, per gli amanti di questo sport, un importante appuntamento: il “Galà di Pugilato” nel quale si incroceranno i guantoni degli atleti molisani e non.

