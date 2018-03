‘Mezzogiorno in Famiglia’. Quarta vittoria per Fornelli che batte i pugliesi di Veglie

FORNELLI. Ancora un trionfo, per il comune di Fornelli, nella trasmissione ‘Mezzogiorno in famiglia’. Per il quarto fine settimana di seguito l’agguerrita e capace squadra molisana si è aggiudicata la vittoria sul paese sfidante. Questa settimana, a finire nella morsa di Fornelli è stato Veglie, centro pugliese in provincia di Lecce. La squadra pugliese si è battuta con onore, ma nulla ha potuto contro la dirompenza di Fornelli, che ha vinto dapprima la puntata di sabato, guadagnando due punti di vantaggio, e poi quella di domenica. Una vittoria che porta il Comune molisano di diritto alle fasi finali del programma. Anche durante questo week end, l’inviata di RaiDue Claudia Andreatti, in collegamento da piazza Umberto I, ha portato nelle case degli italiani la storia, la cultura, le tradizioni di Fornelli, e anche la buona cucina e i prodotti enogastronomici, che i telespettatori della seguitissima trasmissione di Michele Guardì, condotta da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia, hanno imparato a conoscere. Un segno d’orgoglio per tutto il Molise, oltre per la comunità fornellese che ha la possibilità di mettere in vetrina nazionale le qualità che hanno reso il paese uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’. Intanto la squadra si prepara per la nuova sfida del prossimo fine settimana. In palio, per il comune che riuscirà a superare tutte le fasi delle selezioni, e a vincere la sfida finale, c’è uno scuolabus. Un premio più che mai utile, che la squadra di Fornelli cercherà di portare a casa con la determinazione che il pubblico ha già potuto apprezzare nelle quattro sfide portate avanti finora.

