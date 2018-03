‘Mezzogiorno in Famiglia’, Fornelli sfida il comune di Sirolo

FORNELLI. Ancora una sfida per Fornelli nella trasmissione di RaiDue ‘Mezzogiorno in famiglia’. Per il terzo weekend consecutivo il bellissimo comune alle porte di Isernia sarà protagonista del seguito programma condotto da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia. Dopo la prima vittoria riportata contro il Comune di Aviano (provincia di Pordenone, Friuli Venezia Giulia), nello scorso fine settimana, Fornelli ha sbaragliato la concorrenza di Roccapalumba, centro siciliano in provincia di Palermo. Domani e domenica, invece, il centro dell’area pentra affronterà i ragazzi di Sirolo, comune in provincia di Ancona nelle Marche. Un appuntamento che, ancora una volta, terrà davanti al teleschermo sia i cittadini di Fornelli, che nelle precedenti puntate si sono ‘attrezzati’ con computer e televisori non solo nelle case, ma anche nelle attività commerciali, sia i telespettatori molisani, che potranno continuare a fare il tifo per il comune che sta portando alto il vessillo della regione in ambito nazionale. E ancora una volta, in tutta Italia il pubblico del programma diretto da Michele Guardì avranno l’occasione per ammirare le bellezze di Fornelli, che è annoverato tra i ‘Borghi più belli d’Italia’, e conoscerne le tradizioni e la gastronomia. In collegamento con lo studio televisivo da Fornelli ci sarà l’inviata Claudia Andreatti. Il Comune della provincia di Isernia concorre per il traguardo di raggiungere i quarti di finale della sfida tra comuni: il vincitore della sfida finale si aggiudicherà uno scuolabus. Soddisfazione per l’opportunità di approdare su RaiDue era stata espressa dal sindaco di Fornelli, Giovanni Tedeschi, che aveva espresso parole di lode per i concittadini che si erano impegnati per portare il paese alla ribalta nazionale.

