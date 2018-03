‘Mezzogiorno in Famiglia’. Fornelli cala il tris e batte Sirolo

È stato il gioco dei secchi d’acqua al mulino a determinare la nuova vittoria di Fornelli nella trasmissione di RaiDue ‘Mezzogiorno in famiglia’. La squadra molisana, nonostante partisse in svantaggio rispetto ai concorrenti di Sirolo, centro in provincia di Ancona, si è resa protagonista di un’emozionante rimonta: con soli tre secchi d’acqua a disposizione rispetto ai sette di Sirolo, è riuscita ad aggiudicarsi la puntata. E con essa la possibilità di tornare in trasmissione anche il prossimo fine settimana. Per Fornelli si tratta della terza vittoria quali concorrenti del programma condotto da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia. Prima di Sirolo, avevano battuto i colleghi di Aviano, in provincia di Pordenone, e Roccapalumba (Palermo). Tre intensi week end durante i quali Fornelli ha potuto mostrare le sue tante bellezze, che gli sono valse l’ingresso nel circuito dei ‘Borghi più belli d’Italia’ nelle case dell’intero Paese. Monumenti, storia, cultura, tradizioni, artigianato, curiosità e, ovviamente, enogastronomia: questo e molto altro è stato messo in evidenza nel corso dei collegamenti televisivi dallo studio con il paese. Appuntamenti che sono stati seguitissimi dal pubblico, non solo a Fornelli, dove i cittadini hanno guardato le puntate collegandosi anche via computer dalle attività commerciali, ma in tutto il Molise e naturalmente in Italia, essendo il programma di Guardì seguitissimo dai telespettatori. L’ennesima vittoria di ieri è stata salutata con grande soddisfazione in paese. Sulla pagina Facebook ufficiale del Comune è stato pubblicato il seguente messaggio: “Ancora campioni di Mezzogiorno in Famiglia. Sconfitta anche la squadra del comune di Sirolo nelle Marche. Siamo i campioni per la terza volta consecutiva e saremo protagonisti a livello nazionale ed in diretta televisiva su RaiDue anche la prossima settimana. #avantiragazzi siete l’orgoglio di Fornelli”.

