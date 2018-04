METEO IN MOLISE – Weekend di sole con possibile instabilità domenica

Tende ulteriormente a rinforzarsi un campo anticiclonico su un’ampia porzione dell’Europa, con perno nelle nazioni a nord del settore alpino. Questo possente anticiclone gradualmente farà sentire tutta la sua influenza anche sull’Italia, ove permane ormai sempre più attenuato un debole vortice d’instabilità tra l’estremo Sud e le due Isole Maggiori dove anche ieri si sono manifestati dei temporali pomeridiani. Dopo un periodo primaverile caratterizzato da variabilità diffusa, l’incedere del mese di aprile verso la terza decade, ci farà vivere un fine settimana particolarmente gradevole. Una residua instabilità continuerà per qualche giorno a portare alcuni temporali sulle aree più meridionali della Penisola, ma anche su Sardegna e Sicilia. A causare la fase temporalesca al Sud Italia è una goccia fredda in quota che poi si colmerà del tutto. Sul Molise il tempo si stabilizzerà del tutto nel corso dell fine settimana anche se, specie domenica, non sono da escludere fenomeni temporaleschi nell’interno. Info e dettagli su www.meteoinmolise.com

Il meteo nei dettagli

Giovedì: residue nubi al mattino. Al pomeriggio ampie schiarite soelggiate su fascia costiera, ultime nubi all’interno con associata debole fenomenologia sui settori più settentrionali della regione. In serata ovunque sereno o poco nuvoloso. Temperature massime comprese tra 18 e 21 gradi. Venti moderati nel pomeriggio da nord-ovest sulla costa, deboli in serata.

Venerdì: la pressione tende ad aumentare su tutto il territorio regionale. Cieli completamente sereni durante tutto il corso della giornata. Temperature massime ovunque comprese tra 19 e 22 gradi. Venti deboli da est all’interno, moderati nord-occidentali lungo le aree costiere.

Sabato: poche variazioni rispetto alla giornata precedente. Cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Temperatura stazionaria e diffusamente sopra la media del periodo.

Domenica: il giorno festivo trascorrerà con tempo bello al mattino e temperature miti. Nel corso del pomeriggio formazione di nubi di calore con possibili temporali sui rilievi interni. Stabilizzazione del tempo in serata.

