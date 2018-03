METEO IN MOLISE – Weekend: gelo in Europa, piogge sul Molise

Analisi sinottica meteo weekend: l’evento rilevante in questo weekend centrale di Marzo è la discesa di aria fredda continentale sul Nord Europa. Nella giornata di venerdì il tempo su gran parte della Penisola sarà governato dalle miti correnti occidentali legate ad una circolazione depressionaria in Atlantico. Nel frattempo aria gelida di estrazione continentale guadagnerà spazio verso Polonia, Germania del Nord, Danimarca e Inghilterra. Tale azione provocherà sul comparto Mediterraneo centrale (quindi l’Italia) un generale peggioramento delle condizioni meteo con una prima flessione delle temperature. Successivamente aria più fredda fredda riuscirà a irrompere con più decisione sulla penisola con un notevole abbassamento delle temperature proprio a cavallo dell’ equinozio di primavera.

Domenica Condizioni di diffusa instabilità su tutta la Penisola con piogge e rovesci più diffusi su Nordovest, Emilia Romagna, alte Marche e soprattutto Tirreniche centro meridionali con fenomeni anche forti in Campania. L’ingresso dell’aria fredda farà diminuire ulteriormente le temperature e la quota neve.

PER INFO E DETTAGLI www.meteoinmolise.com

Meteo weekend, dettaglio previsionale

Venerdì: Al mattino qualche rovescio di pioggia sul versante occidentale (Matese e provincia di Isernia), al pomeriggio nuvoloso tra molise occidentale e centrale. Tempo migliore sulla costa con qualche nube stratiforme. Nella sera-notte ulteriore dissolvimento delle nubi. Temperature miti per venti tesi sudoccidentali con temperature che sulla costa potranno raggiungere i 20 gradi.

Sabato: Al mattino rovesci di pioggia su tutta la regione esclusa la costa. Nel corso della giornata miglioramento delle condizioni del tempo con ampie schiarite. In nottata cielo pressoché sereno o poco nuvoloso su tutta la regione: Temperature in diminuzione: non si andrà oltre i 10 gradi sul capoluogo di giorno e oltre i 4 gradi di sera, più mite sulla costa. Venti moderati sudoccidentali nel pomeriggio-sera.

Domenica: Peggiora a partire dai versanti occidentali con le prime piogge al mattino (neve oltre i 1200 metri). Nel corso del pomeriggio-sera ulteriore intensificazione dei fenomeni (anche temporaleschi) su tutta la regione. Quota neve posta a 1100 metri. Nella notte piogge insistenti e ulteriore calo della quota neve. Temperature comprese tra i 5-6 gradi del capoluogo e gli 11 gradi della costa. Venti deboli.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp